Итальянский модный Дом Fendi выпустил капсульную коллекцию аксессуаров в честь китайского Дня всех влюбленных.
В линейке представлены лимитированные версии сумок Baguette, Peekaboo и Sunshine Shopper. В капсулу также вошли обувь и украшения.
Вся коллекция выдержана в традиционных для праздника красно-белых цветах, некоторые аксессуары дополняет узор из монограмм и миниатюрных сердечек.
Китайский День всех влюбленных также известен как Цисицзе или «Сорочий праздник». Он соответствует европейскому Дню святого Валентина и в этом году выпадает на14 августа.
К слову, Fendi не единственный бренд, который посвятил коллекцию романтичному празднику. Ранеесвои капсулы представили марки Celine и Miu Miu.
Фото: fendi.com
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Fendi представил коллекцию аксессуаров в честь китайского Дня всех влюбленных
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