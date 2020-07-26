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  2. Федор Жоров, директор ООО «ЛидаТехмаш»: «Равняться нужно на тех, кто созидает»

Федор Жоров, директор ООО «ЛидаТехмаш»: «Равняться нужно на тех, кто созидает»

– Государство поддерживает частную инициативу. В стране есть лизинговые программы, помогающие бизнесу реализовывать свою продукцию в Республике Беларусь. К примеру, наше предприятие специализируется на производстве и сервисном обслуживании сельскохозяйственной техники. Номенклатура составляет около 100 видов техники. Только за первое полугодие экспорт составил 3 миллиона долларов США, а ежемесячная зарплата сотрудников – 1.100 рублей.

Даже если не брать в расчет производственно-финансовые показатели нашей компании и других представителей бизнеса, невооруженным взглядом видно, что страна всесторонне развивается и уверенно смотрит в будущее. Я – производственник и не очень силен в политике, но знаю точно: равняться нужно на тех, кто созидает.
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