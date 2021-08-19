Федор Повный о событиях августа 2020 года: больше всего ужасала перспектива раскола в обществе и хаос

Таким мнением поделился настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых Федор Повный в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
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– Я не буду высказывать мнение от имени православной церкви, не буду проповедовать, лишь выскажу свою точку зрения. Мысль о том, что мы могли потерять, мобилизовала духовные силы верующих. Больше всего ужасала перспектива раскола в обществе и хаос. Не хотелось наступить на те же грабли и повторить путь ВКЛ, Галицко-Волынского княжества, которые когда-то искали дружбы с Западом. Не хотелось, чтобы вновь пропасть разделяла правящую элиту и народ, чтобы общество раскололось не только по сословному признаку, но и по мировоззренческому. Тогда бы угнетенный не мог найти защиты ни дома, ни у сильнейших соседей, ни у друзей, ни у врагов. Тогда бы сама церковь превратилась в игрока бесконечной шахматной партии между Западом и Востоком, потеряв из вида свою истинную цель – общение с Богом и хранение истины. Нас бы это все ожидало, – подчеркивает настоятель.
Федор Повный привел в пример наших южных соседей:
– Посмотрите, как у них обстоят дела. В исторической перспективе ценно сохранение идентичности, самого народа. Когда нация ощущает свой особый дух, служение Богу и правде, тогда она свободна. Как человека поднимает над жизненными обстоятельствами духовная стойкость и воля, так и нацию – внутреннее устроение и целеполагание. Сегодня нужно благодарить Бога, что позиция Главы нашего государства прямая и открытая, показывает его главную заботу о народе. Не абстрактную, а действенную и решительную. Нужно ценить и беречь такое отношение.
Настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых рассказал о своем отношении как гражданина к событиям августа 2020 года:
– Мое отношение как гражданина одно: Слава Богу! Людей, которые сердцем знают правду, оказалось больше. Настоящих патриотов, благодарных граждан, думающих о стране, было большинство. Тот, кто должен был сохранить верность, остался верным, а тот, кто должен был выполнить свой долг, выстоял.