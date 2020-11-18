Федор Емельяненко: смешанные единоборства не потеряют в популярности после ухода Нурмагомедова

Федор Емельяненко. Фото:

ТАСС

, – сказал собеседник информационного агентства.В октябре Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). После поединка россиянин объявил о том, что завершает карьеру. Он провел 29 боев, все из которых выиграл.