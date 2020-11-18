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Федор Емельяненко: смешанные единоборства не потеряют в популярности после ухода Нурмагомедова

Смешанные единоборства не потеряют в популярности после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Такое мнение в интервью ТАСС высказал Федор Емельяненко.

Федор Емельяненко. Фото: ТАСС

"ММА уже набрали свою популярность: есть вид спорта, есть профессиональные лиги. Наши ребята бьются в топовых промоушенах. Не думаю, что ММА потеряют популярность", – сказал собеседник информационного агентства.

В октябре Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). После поединка россиянин объявил о том, что завершает карьеру. Он провел 29 боев, все из которых выиграл.
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