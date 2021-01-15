Федерация профсоюзов внесла в Правительство предложения по совершенствованию пенсионной системы

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Сегодня в национальном профцентре представители Федерации профсоюзов, ее членских организаций, Министерства труда и социальной защиты провели первое обсуждение внесенных профсоюзами инициатив.– отметилНаправленные в Правительство предложения Федерации профсоюзов по совершенствованию пенсионной системы нацелены на решение вопросов, которые сегодня волнуют членов трудовых коллективов.В частности, для дифференциации пенсионных выплат предлагается более активное использование дополнительного пенсионного страхования. Речь идет о более широком участии в таких программах как бизнеса, так и непосредственно работников. При этом должна сохраниться и солидарная система пенсионного обеспечения, которая сегодня действует в нашей стране. Сочетание двух этих механизмов поможет решить вопрос повышения выплат и максимального учета трудовых заслуг работника при назначении пенсии.Кроме того, сегодня достаточно часто в трудовых коллективах поднимается вопрос о необходимости совершенствования подходов по исчислению страхового стажа. В частности, сейчас в страховой стаж не засчитываются периоды, связанные с беременностью и родами, уходом за ребенком до достижения им возраста 3 лет.– отметили в Федерации профсоюзов.Постепенное увеличение необходимого для начисления трудовой пенсии страхового стажа приводит к тому, что некоторые граждане в принципе не могут получить трудовую пенсию. Причем зачастую не по своей вине. Так, например, если человека увольняют в связи с сокращением численности или штата и у него отсутствует требуемый страховой стаж (от нескольких месяцев до незначительного количества лет). При этом трудоустроиться в предпенсионном возрасте сложнее, чем в более молодом возрасте. Также отмечаются ситуации, когда в связи с экономической несостоятельностью организации за работников не уплачиваются страховые взносы или работники переводятся на неполный рабочий день либо отправляются в отпуска без сохранения заработной платы. Все это также приводит к исключению периодов из страхового стажа.В качестве решения подобных проблемных ситуаций ФПБ предлагает ввести альтернативные механизмы приобретения недостающего страхового стажа застрахованному лицу и смягчить некоторые условия исчисления стажа.Еще один актуальный вопрос – размер пенсионных выплат работающим пенсионерам. Сейчас, если работник продолжает работать по достижении пенсионного возраста, размер его пенсии не пересчитывается независимо от того, сколько он еще проработал на пенсии. При этом работник по-прежнему отчисляет страховые взносы.– подчеркнули в Федерации профсоюзов.С учетом постепенного повышения пенсионного возраста все более актуальным становится также и вопрос занятости людей зрелого возраста. Для защиты интересов таких работников предлагается ввести на законодательном уровне понятие предпенсионного возраста, установить его порог на уровне 5 лет до наступления общеустановленного пенсионного возраста.– пояснили в национальном профцентре.Кроме того, ряд предложений ФПБ касается вопросов начисления пенсий за особые условия труда, профессиональной и льготной пенсий отдельным категориям работников.