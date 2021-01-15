Федерация профсоюзов внесла в Правительство предложения по совершенствованию пенсионной системы

Для обсуждения возможных изменений Федерация профсоюзов совместно с представителями Министерства труда и социальной защиты создали площадку, где аккумулируются предложения всех заинтересованных.
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Сегодня в национальном профцентре представители Федерации профсоюзов, ее членских организаций, Министерства труда и социальной защиты провели первое обсуждение внесенных профсоюзами инициатив.
– Вопрос о необходимости совершенствования пенсионной системы мы поднимали на VIII съезде Федерации профсоюзов, который прошел в феврале 2020 года. Тогда Глава государства поддержал нашу инициативу и подчеркнул, что существующая пенсионная система однозначно требует своего развития, – отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. – Одна из основных проблем сейчас в том, что действует, так скажем, уравнительный принцип. Эти подходы, на наш взгляд, надо менять. Каждый человек должен быть уверен в том, что его пенсия будет соответствовать его трудовым заслугам.
Направленные в Правительство предложения Федерации профсоюзов по совершенствованию пенсионной системы нацелены на решение вопросов, которые сегодня волнуют членов трудовых коллективов.
В частности, для дифференциации пенсионных выплат предлагается более активное использование дополнительного пенсионного страхования. Речь идет о более широком участии в таких программах как бизнеса, так и непосредственно работников. При этом должна сохраниться и солидарная система пенсионного обеспечения, которая сегодня действует в нашей стране. Сочетание двух этих механизмов поможет решить вопрос повышения выплат и максимального учета трудовых заслуг работника при назначении пенсии.
Кроме того, сегодня достаточно часто в трудовых коллективах поднимается вопрос о необходимости совершенствования подходов по исчислению страхового стажа. В частности, сейчас в страховой стаж не засчитываются периоды, связанные с беременностью и родами, уходом за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
– Сегодня в страховой стаж засчитываются, к примеру, периоды срочной военной службы. Такой же подход, по нашему мнению, должен применяться и в отношении женщин при рождении детей, – отметили в Федерации профсоюзов.
Постепенное увеличение необходимого для начисления трудовой пенсии страхового стажа приводит к тому, что некоторые граждане в принципе не могут получить трудовую пенсию. Причем зачастую не по своей вине. Так, например, если человека увольняют в связи с сокращением численности или штата и у него отсутствует требуемый страховой стаж (от нескольких месяцев до незначительного количества лет). При этом трудоустроиться в предпенсионном возрасте сложнее, чем в более молодом возрасте. Также отмечаются ситуации, когда в связи с экономической несостоятельностью организации за работников не уплачиваются страховые взносы или работники переводятся на неполный рабочий день либо отправляются в отпуска без сохранения заработной платы. Все это также приводит к исключению периодов из страхового стажа.
В качестве решения подобных проблемных ситуаций ФПБ предлагает ввести альтернативные механизмы приобретения недостающего страхового стажа застрахованному лицу и смягчить некоторые условия исчисления стажа.
Еще один актуальный вопрос – размер пенсионных выплат работающим пенсионерам. Сейчас, если работник продолжает работать по достижении пенсионного возраста, размер его пенсии не пересчитывается независимо от того, сколько он еще проработал на пенсии. При этом работник по-прежнему отчисляет страховые взносы.
– Этот вопрос обсуждается во многих трудовых коллективах, – подчеркнули в Федерации профсоюзов. – Мы предлагаем установить здесь более справедливый подход и производить перерасчет пенсии с учетом стажа работы после ее назначения. Альтернативный вариант – отменить в отношении таких работников взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения в размере 1 процента заработной платы.
С учетом постепенного повышения пенсионного возраста все более актуальным становится также и вопрос занятости людей зрелого возраста. Для защиты интересов таких работников предлагается ввести на законодательном уровне понятие предпенсионного возраста, установить его порог на уровне 5 лет до наступления общеустановленного пенсионного возраста.
– Трудовым кодексом Республики Беларусь предусмотрено, что наниматель с согласия работника обязан продлить срок действия контракта либо заключить новый контракт с добросовестным работником, которому до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не более двух лет, не менее чем до достижения указанного возраста, – пояснили в национальном профцентре. – С учетом развития цифровой экономики, модернизации производства людям зрелого возраста все труднее на равных конкурировать на рынке труда. Поэтому предлагается распространить эти гарантии Трудового кодекса на лиц, у которых до наступления пенсионного возраста осталось 5 лет.
Кроме того, ряд предложений ФПБ касается вопросов начисления пенсий за особые условия труда, профессиональной и льготной пенсий отдельным категориям работников.
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Федерация профсоюзов внесла в Правительство предложения по совершенствованию пенсионной системы
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