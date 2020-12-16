Федерация профсоюзов предлагает продлить в следующем году действующий механизм контроля и регулирования цен на важнейшие товары и услуги

Федерация профсоюзов продолжает ежемесячно проводить мониторинг цен на важнейшие товары и услуги во всех регионах Беларуси. В ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на большинство товаров повышенного спроса цены остались практически на прежнем уровне. Во многом это результат того, что этой весной по инициативе ФПБ Министерством антимонопольного регулирования и торговли было принято решение о введении ценового регулирования на данную группу товаров. Это позволило избежать резкого скачка цен на наиболее востребованные и необходимые в ежедневном спросе товары.Вместе с тем отмечен существенный рост на отдельные продукты. В частности, это картофель, бобовые, крупа гречневая, маргарин, масло растительное, рис, рыба, сухофрукты, а также сезонные продукты – помидоры, огурцы, фрукты (яблоки, цитрусовые). При этом заметный рост цен на ряд этих продуктов наблюдается уже не первый месяц. В ноябре максимально высокие цены на большинство товаров зафиксированы в Минске, а максимально низкие – в Гомельской области.Учитывая складывающуюся ситуацию на мировом рынке, влияние пандемии на экономику всех стран, ФПБ предлагает продлить в следующем году действующий механизм контроля и регулирования цен на важнейшие товары и услуги по всей цепочке – от производителя до прилавка.Кроме того, для исключения в зимне-весенний период роста цен на традиционные для белорусов овощи (картофель, капуста, морковь, свекла) ФПБ настаивает на необходимости совершенствования подходов в формировании стабилизационных фондов.Заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич отметила, что необходимо обеспечить долгосрочные контракты между производителями и продавцами с гарантированной оплатой на весь период.