Федерация профсоюзов предлагает продлить в следующем году действующий механизм контроля и регулирования цен на важнейшие товары и услуги. Об этом sb.by рассказали в федерации по итогам проведения экспертного совета по ценам и тарифам.
Федерация профсоюзов продолжает ежемесячно проводить мониторинг цен на важнейшие товары и услуги во всех регионах Беларуси. В ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на большинство товаров повышенного спроса цены остались практически на прежнем уровне. Во многом это результат того, что этой весной по инициативе ФПБ Министерством антимонопольного регулирования и торговли было принято решение о введении ценового регулирования на данную группу товаров. Это позволило избежать резкого скачка цен на наиболее востребованные и необходимые в ежедневном спросе товары.
Вместе с тем отмечен существенный рост на отдельные продукты. В частности, это картофель, бобовые, крупа гречневая, маргарин, масло растительное, рис, рыба, сухофрукты, а также сезонные продукты – помидоры, огурцы, фрукты (яблоки, цитрусовые). При этом заметный рост цен на ряд этих продуктов наблюдается уже не первый месяц. В ноябре максимально высокие цены на большинство товаров зафиксированы в Минске, а максимально низкие – в Гомельской области.
Учитывая складывающуюся ситуацию на мировом рынке, влияние пандемии на экономику всех стран, ФПБ предлагает продлить в следующем году действующий механизм контроля и регулирования цен на важнейшие товары и услуги по всей цепочке – от производителя до прилавка.
Кроме того, для исключения в зимне-весенний период роста цен на традиционные для белорусов овощи (картофель, капуста, морковь, свекла) ФПБ настаивает на необходимости совершенствования подходов в формировании стабилизационных фондов.
Заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич отметила, что необходимо обеспечить долгосрочные контракты между производителями и продавцами с гарантированной оплатой на весь период.
– Кроме того, Федерацией профсоюзов предложено проработать вопрос предоставления льготных кредитов, определить размеры субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов за использование банковскими кредитами, привлеченными для создания межсезонных запасов. Также предлагаем применить понижающие коэффициенты к ставке земельного налога юридическим лицам, осуществляющим хранение и реализацию стабилизационных фондов и заготовку у сельскохозяйственных производителей и населения. Все соответствующие предложения уже были направлены нами в Правительство.
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Федерация профсоюзов предлагает продлить в следующем году действующий механизм контроля и регулирования цен на важнейшие товары и услуги
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК