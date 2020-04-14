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Федерация профсоюзов Беларуси проводит еженедельный мониторинг цен

Цены на социально значимые товары находятся под контролем
В работу по мониторингу цен Федерация профсоюзов Беларуси включилась с мая 2017 года.



— За ценами на прилавках по всей стране профсоюзы следят с 20 по 25 число каждого месяца, — отмечает Елена Вербило, заведующая отделом социального партнерства Минского городского объединения профсоюзов— В ежемесячном мониторинге анализируются 72 позиции продуктов, из которых складывается потребительская корзина. Но в связи с непростой ситуацией на фоне пандемии коронавируса проверки стали еженедельными. «Народный» мониторинг касается около двух десятков товаров: крупы, молочные изделия, мясо и многое другое. 



Контроль за ценами проводится в магазинах шаговой доступности и в крупных торговых сетях. Такая картина отражает ситуацию в целом по стране и в отдельных регионах. 

— Данные поступают на серверы, где их анализируют специалисты и сравнивают со статистикой прошлого месяца. Цены соотносим с уровнем средней зарплаты и делаем прогнозные показатели в отношении мер, которые надо предпринимать в том или ином районе, — уточняет специалист.  — Полученной информацией мы делимся с Правительством и местными органами власти. Работаем с МАРТ, Нацбанком, производителями и представителями торговых сетей. Стараемся разбираться по цепочке: от производителя до конечного продавца, чтобы понять на каком этапе цена товара подскочила.



На фоне пандемии коронавируса цены на чеснок, имбирь, лимоны пошли внезапно вверх. Многие заметили, что в плюс ушли ценники на бытовую технику, маски, антисептики, муку, хлеб, детское питание. Елена Вербило говорит, что специалисты ФПБ зафиксировали рост цен на товары, на которые был ажиотажный спрос. Это курица, яблоки, крупы, подсолнечное масло и мясные консервы. 

— Те полномочия, которые у нас есть, позволяют приходить в магазины и, как обычному потребителю, изучать цену товара. У министерств и ведомств свои рычаги воздействия на производителей. Наш мониторинг дисциплинирует участников рынка.

Профсоюзы обратились в Правительство с предложением установить жесткий мораторий на повышение цен на социально значимую группу товаров. Также направлены обращения сетевикам, чтобы все торговые надбавки, бонусы на эти товары были заморожены.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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