Федерация профсоюзов Беларуси проводит еженедельный мониторинг цен

, — отмечаетКонтроль за ценами проводится в магазинах шаговой доступности и в крупных торговых сетях. Такая картина отражает ситуацию в целом по стране и в отдельных регионах., — уточняет специалист.На фоне пандемии коронавируса цены на чеснок, имбирь, лимоны пошли внезапно вверх. Многие заметили, что в плюс ушли ценники на бытовую технику, маски, антисептики, муку, хлеб, детское питание. Елена Вербило говорит, что специалисты ФПБ зафиксировали рост цен на товары, на которые был ажиотажный спрос. Это курица, яблоки, крупы, подсолнечное масло и мясные консервы.Профсоюзы обратились в Правительство с предложением установить жесткий мораторий на повышение цен на социально значимую группу товаров. Также направлены обращения сетевикам, чтобы все торговые надбавки, бонусы на эти товары были заморожены.