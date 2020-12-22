Федерация профсоюзов Беларуси и ее членские организации приняли заявление о нарушении Европейским союзом прав трудящихся

ФПБ выступает с протестом в связи с принятием ЕС решения о введении экономических санкций в отношении отдельных белорусских предприятий.
В Федерацию профсоюзов, профсоюз отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» уже поступают обращения работников предприятий, которые попали в санкционный список.
– Люди возмущены, потому что принятые решения не поддаются никакой логике и не имеют вообще никакой основы. Многие не понимают, чем вообще продиктовано это решение. Они честно работают. У них есть доход и стабильное рабочее место. А санкции Евросоюза все это ставят под удар, – отметил заместитель председателя отраслевого профсоюза Михаил Костян.
Сегодня эти обращения переданы в Представительство Европейского союза Беларуси.
– Мы считаем необходимым донести мнение работников наших предприятий до европейских чиновников. Чтобы они четко видели и понимали: то, что они делают, они делают во вред простым людям, – подчеркнул Михаил Костян.
– Введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий – это в первую очередь санкции в отношении работников. Это ущемление основополагающего права человека – права на труд, – говорится в заявлении. – Ограничение деятельности предприятий в связи с введением санкций может привести к снижению заработной платы, сокращению рабочих мест, в целом к ухудшению социально-экономического положения не только самих работников предприятий, но и их семей.
В этом году в условиях пандемии в ООН призвали отказаться от экономических санкций, чтобы страны имели больше возможностей для поддержки систем здравоохранения и помощи людям.
– Экономические санкции в конечном итоге всегда отражаются именно на работниках предприятий. Это действия направлены на то, чтобы нанести урон благополучию людей, лишить их заработка, а возможно, и рабочих мест. То есть фактически ущемляется право человека на труд, – отметил, комментируя принятое заявление председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. – Безусловно, мы будем защищать наших членов профсоюза. Солидарную поддержку работникам этих предприятий уже высказали наши отраслевые профсоюзы, входящие в ФПБ. Также мы призываем коллег по профсоюзному движению из других стран поддержать нашу позицию, направленную против применения Европейским союзом мер, которые ухудшают положение трудящихся. Если понадобится, мы будем оказывать рабочим и их семьям материальную поддержку из действующих профсоюзных касс взаимопомощи.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
2003
Федерация профсоюзов Беларуси и ее членские организации приняли заявление о нарушении Европейским союзом прав трудящихся
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