Фазель опроверг слухи о переносе хоккейного ЧМ-2021 из Минска

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель опроверг слухи о переносе чемпионата мира 2021 года из Минска в другой город, сообщает ТАСС.

– Наша федерация является аполитичной, вопрос проведения турнира обсуждался очень коротко. Интервью Калерво Куммолы в финской газете, как это часто бывает, наделало немало шума. Однако мы никогда не обсуждали вопрос, что можем отменить чемпионат мира, – отметил глава IIHF. – Мы следим за ситуацией, видим демонстрации после избрания президентом Александра Лукашенко, но это не роль международной спортивной федерации – делать политические заявления в это время. Чемпионат мира в Беларуси в 2014 году имел громадный успех, его посетили свыше 600 тыс. зрителей, организация была великолепной. У нас нет причин делать на эту тему политическое заявление. Как мы решили, турнир пройдет с 21 мая. Наша позиция вполне ясная. Мы готовы ехать в Беларусь.

Планируется, что чемпионат мира пройдет в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.