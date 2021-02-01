Фармацевт перечислила необычные симптомы нехватки витамина D

Перечень необычных симптомов нехватки витамина D представила американский фармацевт Сьюзи Коэн. Об этом пишет Lenta.ru.
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Среди перечисленных Коэн симптомов есть те, которым в обычной жизни многие не придают значения. Это, например, акне, слезливость, усталость, хрипение, аллергия, перхоть и плохое настроение. Однако есть и более явные симптомы. По информации Коэн, на потенциальную нехватку витамина D могут указывать аритмия сердца, высокое кровяное давление, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, красный плоский лишай и проблемы с мочеиспусканием.
Фармацевт посоветовала включать в рацион богатые витамином D продукты, дабы не допустить его дефицита.
Фото: pixabay.com
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