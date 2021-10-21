Фамилии на форме рижских полицейских заменят на идентификационные номера из-за угроз

Рижская муниципальная полиция (RPP) решила использовать на нашивках формы правоохранителей идентификационный номер вместо фамилии, поскольку в адрес сотрудников регулярно поступают угрозы как на улице, так и в интернете, передает портал Delfi.
– В последнее время мы можем видеть все больше и больше ситуаций, когда люди вымещают свое недовольство происходящими в стране процессами на сотрудниках правоохранительных органов. Случаются ситуации, когда сотрудников полиции снимают на видео, чтобы позже разместить отснятый материал в интернете вместе с клеветническими обвинениями, – отметил представитель ведомства Томас Садовскис.
По его словам, после подобных случаев некоторые лица ищут правоохранителей в соцсетях и угрожают им или оскорбляют нецензурными выражениями. Томас Садовскис также рассказал о ситуациях, когда угрозы поступали в адрес членов семей сотрудников полиции.
Вместе с тем он добавил, что правоохранители имеют право на неприкосновенность частной жизни, и RPP как работодатель обязана позаботиться, чтобы максимально защитить это право. Поэтому было принято решение присвоить каждому сотруднику полиции личный идентификационный номер, который нанесут на нашивку вместо фамилии.
Постановление кабмина Латвии от 2 июня минувшего года гласит, что на рабочей форме правоохранителей обязана быть нашивка с личными данными на видном месте, первая буква имени и фамилия целиком – либо идентификационный номер. Постановление кабмина предоставляет учреждению свободу выбора между фамилией и идентификационным номером.
Нашивки с идентификационными номерами вместо фамилий полицейские начали использовать в сентябре текущего года.
Фото: īgas Pašvaldības policija / БЕЛТА