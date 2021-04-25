Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Александр Конюк встретился с председателем общественной организации «Объединение ветеранов Республики Армения» Симоном Есаяном и активом объединения – заслуженными ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Ереване.
«Во время беседы стороны обсудили мероприятия, приуроченные ко Дню Победы и 80-летия начала Великой отечественной войны. При этом особый акцент был сделан на недопустимости ревизии и фальсификации итогов Второй мировой войны и подвига советского народа», — рассказали в посольстве Беларуси в Армении.
Фото посольства Беларуси в Армении
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Фальсификация итогов Второй мировой войны и подвига советского народа недопустимы: посол Беларуси встретился с активом ветеранской организации Армении
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