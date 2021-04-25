Фальсификация итогов Второй мировой войны и подвига советского народа недопустимы: посол Беларуси встретился с активом ветеранской организации Армении

«Во время беседы стороны обсудили мероприятия, приуроченные ко Дню Победы и 80-летия начала Великой отечественной войны. При этом особый акцент был сделан на недопустимости ревизии и фальсификации итогов Второй мировой войны и подвига советского народа», — рассказали в посольстве Беларуси в Армении.Фото посольства Беларуси в Армении