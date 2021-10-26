Факультет гуманитаристики и языковых коммуникаций ВГУ запустил акцию #вакцинируйсясФГиЯК. Чтобы принять в ней участие, нужно распечатать логотип, прикрепить его на свою одежду и распространить среди своих друзей и знакомых. «Мы вместе, а значит, мы сможем многое!» – постоянно звучит фраза среди студентов этого факультета, которых поддерживает декан Сергей Николаенко. К своим подопечным руководитель записал видеообращение, а также с видеоприветствиями выступают сами ребята.

Иностранные студенты рассказывают, как скучают по семьям и не могут приехать домой, призывают сделать прививку и носить маску, ведь именно это главные козыри в борьбе с эпидемией. «Сделай прививку – сохрани жизнь!» – звучит из уст студентов, которые призывают не только к вакцинации, но и к повторному введению профилактического препарата, поскольку после первой прививки у многих прошло достаточно времени. COVID-19 легко передается и может привести к серьезным заболеваниям и смерти – даже в случае с молодыми и здоровыми людьми. Профилактика может стать мощным способом не только обезопасить себя, но и все общество в целом.