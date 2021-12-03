Фаград Амарян об очередном грузе в ТЛЦ: это самая крупная гуманитарная партия от езидских и курдских общин

В ТЛЦ «Бремино-Брузги» идет разгрузка партии гуманитарной помощи от Международной федерации езидских и курдских общин.
– До этого были еще три партии – в основном продукты питания и средства гигиены, – рассказал Фаград Амарян, представитель федерации. – Это самая крупная гуманитарная партия, которую мы осуществляли. В ее состав входят теплые одежда и обувь, матрасы, одеяла. Мы видим, что белорусская сторона оказывает беженцам всестороннюю помощь, в том числе и теплой одеждой. Но стирать здесь проблематично, тем более наступают морозы, поэтому лишней она не будет.
Партия гуманитарного груза имеет объем около 80 кубов, вес приблизительно 5 тонн, стоит она почти 245 тысяч долларов. Здесь мужские, женские и детские перчатки, белье, толстовки, куртки, шапки, брюки, обувь и даже новогодние игрушки.
Фаград Сутоевич успел пообщаться с беженцами.
– Люди продолжают надеяться, – вздыхает он. – Хотя Европа не открывает гуманитарный коридор. Те, кто остается здесь, не хотят возвращаться на родину. Особенно уязвимы езиды, они и в Ираке были в очень тяжелом социальном положении, жили в палатках. Поэтому пути назад для них нет.
По информации Фаграда Амаряна, в ТЛЦ сейчас находятся около 200 езидов. Помощь же получат все без исключения беженцы, даже запас останется: груз рассчитан на 2500 человек.