Фаград Амарян об очередном грузе в ТЛЦ: это самая крупная гуманитарная партия от езидских и курдских общин

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, – рассказал Фаград Амарян, представитель федерации.Партия гуманитарного груза имеет объем около 80 кубов, вес приблизительно 5 тонн, стоит она почти 245 тысяч долларов. Здесь мужские, женские и детские перчатки, белье, толстовки, куртки, шапки, брюки, обувь и даже новогодние игрушки.Фаград Сутоевич успел пообщаться с беженцами., – вздыхает он.По информации Фаграда Амаряна, в ТЛЦ сейчас находятся около 200 езидов. Помощь же получат все без исключения беженцы, даже запас останется: груз рассчитан на 2500 человек.