Facebook разрабатывает способы защиты пользователей от негативного воздействия в соцсетях

Социальные сети Facebook и Instagram планируют разработать и внедрить механизмы, которые позволят оградить пользователей от различных опасностей в мессенджерах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свежий пресс-релиз компании Meta Platforms.
– Мы хотим, чтобы у пользователей было надежное и безопасное личное пространство, поэтому мы работаем над тем, чтобы тщательно подготовить и внедрить сквозное шифрование (End-to-end encryption, E2EE) по умолчанию в Messenger и личные сообщения в Instagram, – сказано в релизе.
Уточняется, что приоритетными направлениями при внедрении новых технологий станут предотвращение злоупотреблений в соцсетях и предоставление пользователям больших возможностей для обеспечения безопасности.
Также в релизе отмечается, что для обнаружения учетных записей, которые демонстрируют злонамеренную активность, будет использоваться искусственный интеллект, а не сканирование личных сообщений. Технология машинного обучения будет ориентирована на проверку незашифрованных данных платформ, таких как информация об аккаунтах или фотографии в публичном доступе. Это будет делаться с целью выявления подозрительной активности.
Facebook и Instagram решили уделить отдельное внимание безопасности детей и подростков. Например, если взрослый постоянно создает новые профили и пытается связаться с несовершеннолетними, которых он не знает, могут быть предприняты меры, например запрет на общение с детьми.
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