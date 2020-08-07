Facebook продлила удаленный режим работы сотрудников до будущего лета

Руководство Facebook разрешило сотрудникам работать на удаленке до июня 2021 года, сообщает Business Insider.





Большая часть персонала соцсети была переведена на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса в конце марта. 6 мая сотрудникам Facebook разрешили по желанию продолжать работу из дома до конца года, передает ТАСС. А теперь этот срок увеличили еще на полгода.

Facebook, несмотря на пандемию, увеличил свою выручку и доход. Во II квартале текущего года выручка увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составила 18,69 млрд долларов. А чистый доход вырос на 98% и достиг 5,18 млрд долларов. Выросло и ежедневное число уникальных пользователей соцсети, составив 1,79 млрд человек (рост на 12%).

Ранее сотрудникам Google разрешили работать из дома до июля будущего года. В Microsoft сотрудникам разрешили работать в удаленном режиме до 19 января 2021 года.