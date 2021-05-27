Американская компания Facebook теперь не будет удалять посты, в которых утверждается об искусственном происхождении нового коронавируса, сообщил ее представитель телеканалу ABC News.
– На фоне расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в сфере общественного здравоохранения принято решение больше не удалять из наших приложений информацию о том, что пандемия COVID-19 спровоцирована человеком, – обозначил представитель Facebook.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки сообщила, что трое ученых из института вирусологии в китайском Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года и обращались за медпомощью, что еще больше призывает провести расследование и понять, не было ли утечки коронавируса из лаборатории. В МИД КНР заявили, что эта информация недостоверная.
Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и совместно с китайскими специалистами изучала гипотезы о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Эксперты организации успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и изолированную лабораторию BSL-4, с которой и связывали версии об искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
По итогам поездки эксперты сделали вывод, что сейчас неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок "Хуанань", а также назвали маловероятным прямое попадание туда вируса от летучих мышей, предположив, что был еще и промежуточный переносчик. При этом они заявили, что передача SARS-CoV-2 к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность насчет этого вывода и призвали провести прозрачное и независимое расследование.
Фото: pixabay.com
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Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении COVID-19
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