Facebook объявит решение по делу о блокировке аккаунта Трампа 5 мая

Напомним, что изначально блокировка доступа Трампа к Facebook должна была продлиться до истечения его полномочий в должности главы государства, но позже ограничения продлили.Также аккаунт предыдущего американского лидера зимой заблокировали в Twitter. Ранее руководство компании, владеющей данной соцсетью, заявило, что Трамп никогда больше не сможет воспользоваться Twitter.