Надзорный совет корпорации Facebook объявит о решении по делу о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа 5 мая. К этому моменту экс-глава Белого дома будет лишен доступа к соцсети практически четыре месяца, уточняет ТАСС.
Напомним, что изначально блокировка доступа Трампа к Facebook должна была продлиться до истечения его полномочий в должности главы государства, но позже ограничения продлили.
Также аккаунт предыдущего американского лидера зимой заблокировали в Twitter. Ранее руководство компании, владеющей данной соцсетью, заявило, что Трамп никогда больше не сможет воспользоваться Twitter.
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Facebook объявит решение по делу о блокировке аккаунта Трампа 5 мая
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