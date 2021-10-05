Facebook назвала причину глобального сбоя

4 октября произошел масштабный сбой в работе соцсети Facebook. В компании объяснили, что это было связано с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, передает РИА Новости.
"Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, спровоцировали проблемы со связью. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы не смогли работать", – сказано в заявлении на сайте инженеров Facebook.
В компании заверили, что вчерашние неполадки, в том числе с Instagram и WhatsApp, не привели к утечке данных пользователей.
Напомним, Facebook, Instagram, WhatsApp и другие приложения, которыми владеет компания, в понедельник не были доступны для пользователей около семи часов.
Для Facebook, по данным Downdetector, это был крупнейший сбой за всю историю существования. На фоне происходящего акции социальной сети просели в цене почти на 5%, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.
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