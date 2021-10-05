Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.9
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Facebook назвала причину глобального сбоя

Facebook назвала причину глобального сбоя

4 октября произошел масштабный сбой в работе соцсети Facebook. В компании объяснили, что это было связано с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, передает РИА Новости.


"Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, спровоцировали проблемы со связью. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы не смогли работать", – сказано в заявлении на сайте инженеров Facebook.

В компании заверили, что вчерашние неполадки, в том числе с Instagram и WhatsApp, не привели к утечке данных пользователей.

Напомним, Facebook, Instagram, WhatsApp и другие приложения, которыми владеет компания, в понедельник не были доступны для пользователей около семи часов. 

Для Facebook, по данным Downdetector, это был крупнейший сбой за всю историю существования. На фоне происходящего акции социальной сети просели в цене почти на 5%, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы