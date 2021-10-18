SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Facebook наймет 10 тысяч специалистов для создания метавселенной

Facebook наймет 10 тысяч специалистов для создания метавселенной

Компания Facebook планирует принять на работу десять тысяч европейских специалистов для создания метавселенной, сообщает BBC.


Метавселенная – это онлайн-мир, в котором люди могут играть, работать и общаться вне зависимости от их местоположения. Платформа может открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг был одним из ведущих авторов концепции. Создание метавселенной компания делает приоритетным. Ожидается, что проект реализуют в течение 10–15 лет. 

Фото: BBC
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы