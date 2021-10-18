Facebook наймет 10 тысяч специалистов для создания метавселенной

Компания Facebook планирует принять на работу десять тысяч европейских специалистов для создания метавселенной, сообщает BBC.
Метавселенная – это онлайн-мир, в котором люди могут играть, работать и общаться вне зависимости от их местоположения. Платформа может открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям.
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг был одним из ведущих авторов концепции. Создание метавселенной компания делает приоритетным. Ожидается, что проект реализуют в течение 10–15 лет.
Фото: BBC