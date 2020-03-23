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Facebook и Instagram временно снизят качество видео в Европе

Соцсети Facebook и Instagram снизят качество видео в Европе, чтобы уменьшить нагрузку на компьютерные сети, которая существенно возросла из-за карантинных мер в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщает En gadget со ссылкой на представителя Facebook.


В компании отметили, что идут на такой шаг, чтобы снизить вероятность потенциальной перегрузки сети, и готовы регулировать пропускную способность в период повышенного спроса.

Ранее аналогичные меры предприняли YouTube, Netflix, Disney и Amazon, пишет РИА Новости.

Вспышка нового коронавируса 11 марта была признана ВОЗ пандемией. Сейчас в мире общее число инфицированных превысило 292 тысячи, скончались более 12 700 человек.

Фото: pixabay


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