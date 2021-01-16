Страницы президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram восстановлены после недавней блокировки. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что из профиля на Facebook были удалены все последние посты. По мнению администрации социальной сети, Трамп симпатизирует зачинщикам протестных акций.
Напомним, ранее в Facebook заявляли, что у Трампа не будет доступа к его социальным сетям до истечения срока его полномочий на посту главы государства.
По словам соучредителя сети Марка Цукерберга, есть большие риски, что нынешний президент США использует свои аккаунты в социальных сетях для обращения к своим сторонникам.
Фото: apimages.com
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Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа
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