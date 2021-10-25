Facebook фиксирует снижение интереса молодежи и подростков к соцсети

Из внутренних документов Facebook следует, что в марте руководству организации представили доклад, согласно которому подростки стали проводить в соцсети на 16% меньше времени, чем в прошлом году, "молодые взрослые" – на 5% меньше.Число подростков, которые создают страницы в соцсети, также стало значительно меньше. Уточняется, что средний возраст пользователя, впервые зарегистрировавшегося в соцсети, вырос с 19–20 до 24–25 лет. По информации Bloomberg, сотрудники компании Facebook не могут установить все причины спада интереса к сервису.– цитирует агентство содержание одного из внутренних документов.По оценкам самой соцсети, спрос на нее в подростковой и молодежной среде будет падать и в ближайшие годы.