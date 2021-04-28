Еженедельные экспортные торги полуфабрикатом «вет-блю» будут проходить на БУТБ

– Сессионные торги кожевенным сырьем на экспорт проводятся на бирже с 2006 года, но сейчас из-за высоких вывозных пошлин география продаж ограничена странами ЕАЭС. На полуфабрикат «вет-блю» эта мера тарифного регулирования не распространяется, поэтому через биржевую площадку его активно покупают компании из Великобритании, России и Украины. Причем спрос значительно превышает предложение. Ведутся переговоры с белорусскими кожевенными комбинатами о том, чтобы выставлять на торги более крупные объемы продукции. Введение еженедельной торговой сессии обеспечит ритмичность экспортных поставок и позволит отечественным компаниям лучше планировать продажи, – отметили в БУТБ.
В первом квартале 2021 года сумма сделок по реализации кожевенного сырья на экспорт составила 0,7 миллиона долларов, а дубленого полуфабриката «вет-блю» – 0,5 миллиона долларов.