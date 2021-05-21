Праздник Явления Иконы Жировичской Божией Матери ежегодно уже на протяжении сотен лет начинают отмечать на территории одного из старейших мужских монастырей Беларуси в Жировичах 19 мая. Самые набожные паломники приезжают и приходят в монастырь, чтобы провести всенощное праздничное бдение в молитвах в стенах храма, а уже затем, утром 20 мая, встретить чудотворное явление исцеляющей иконы. В этом году один из монахов Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, а ныне митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин навестил своих монастырских братьев, чтобы присоединиться к празднеству явления иконы, совершить традиционный крестный ход и заодно наведать могилу почившего митрополита Филарета, расположенную на холме, где предположительно на камне детям повторно явилась икона Жировичской Божией Матери.
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Ежегодный Праздник явления иконы Жировичской Божией Матери отметили в монастырской обители
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