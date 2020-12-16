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  2. Ежегодный фестиваль японского кино впервые пройдет в онлайн-формате – и на этот раз под названием Japan Fest

Ежегодный фестиваль японского кино впервые пройдет в онлайн-формате – и на этот раз под названием Japan Fest

Любимый белорусскими киноманами фестиваль японского кино впервые пройдет в онлайн-формате. Но, сузив формат, праздник расширит культурные границы: в этом сезоне мероприятие, которое получило новое название Japan Fest, будет состоять не только из кинопоказов, но и из других активностей. В частности, дополнительный фестивальный блок «Арт» поможет всем желающим освоить суми-э – традиционную японскую живопись. 
В свою очередь, киноблок, ежегодно делающий Японию чуть ближе и понятнее для белорусов, в этом году представлен фильмами 2000-х. Среди них две части «Токийского гуля», снятых на основе популярной серии манги Суи Исиды. Покажут зрителям и «Третье убийство» (фильм – участник конкурсной программы Венецианского кинофестиваля). Психологический детектив о хрупкости человеческой души снял Хирокадзу Корэ-эда, лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. 

Кроме того, на фестивале можно будет увидеть фильм одного из самых продуктивных режиссеров современности Такаси Миикэ. Его экранизация популярного японского комикса-манга «Страшная воля богов» снята в традициях культовых японских боевиков. Также на Japan Fest будет представлен еще один фильм режиссера под названием «Тринадцать убийц», тоже, к слову, показанный на кинофестивале в Венеции. Ну а самой известной картиной этого кинодекабря станут «Ушедшие» Йохиро Такиты. В основе сюжета – история молодого музыканта Даиго, вынужденного уйти из оркестра и начать работу в похоронном бюро.



С Japan Fest у зрителей также появится возможность побывать в Музее Ван Гога в Амстердаме. Фильм-выставка «Ван Гог и Япония» расскажет о самых плодотворных годах творчества великого художника – в пору его увлечения японским искусством.

Программа фестиваля, который пройдет с 17 по 23 декабря, уже доступна на платформе japanfest.artcorporation.by. Для просмотра фильмов необходимо зарегистрироваться и приобрести абонемент на определенное количество дней.

leonovich@sb.by 
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