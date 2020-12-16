Ежегодный фестиваль японского кино впервые пройдет в онлайн-формате – и на этот раз под названием Japan Fest

В свою очередь, киноблок, ежегодно делающий Японию чуть ближе и понятнее для белорусов, в этом году представлен фильмами 2000-х. Среди них две части «Токийского гуля», снятых на основе популярной серии манги Суи Исиды. Покажут зрителям и «Третье убийство» (фильм – участник конкурсной программы Венецианского кинофестиваля). Психологический детектив о хрупкости человеческой души снял Хирокадзу Корэ-эда, лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.Кроме того, на фестивале можно будет увидеть фильм одного из самых продуктивных режиссеров современности Такаси Миикэ. Его экранизация популярного японского комикса-манга «Страшная воля богов» снята в традициях культовых японских боевиков. Также на Japan Fest будет представлен еще один фильм режиссера под названием «Тринадцать убийц», тоже, к слову, показанный на кинофестивале в Венеции. Ну а самой известной картиной этого кинодекабря станут «Ушедшие» Йохиро Такиты. В основе сюжета – история молодого музыканта Даиго, вынужденного уйти из оркестра и начать работу в похоронном бюро.С Japan Fest у зрителей также появится возможность побывать в Музее Ван Гога в Амстердаме. Фильм-выставка «Ван Гог и Япония» расскажет о самых плодотворных годах творчества великого художника – в пору его увлечения японским искусством.Программа фестиваля, который пройдет с 17 по 23 декабря, уже доступна на платформе japanfest.artcorporation.by. Для просмотра фильмов необходимо зарегистрироваться и приобрести абонемент на определенное количество дней.