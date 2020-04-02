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  2. Ежегодная сессия ПА ОБСЕ в Ванкувере отменена

Ежегодная сессия ПА ОБСЕ в Ванкувере отменена

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, запланированная с 3 по 7 июля в канадском Ванкувере, отменена из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе организации.

На решение отменить 29-ю сессию ПА ОБСЕ кроме ситуации с коронавирусом повлияли также "неопределенность и ожидаемые ограничения на поездки и проведение крупных мероприятий в ближайшие месяцы", передает ТАСС.

Тема отмененной сессии - "Преодоление разногласий и построение безопасности человека от Ванкувера до Владивостока".

По последним данным, в мире число инфицированных новым коронавирусом превысило 850 тыс. человек, свыше 42 тыс. человек умерли.

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