Максимально полное использование возможностей этого специализированного автопредприятия объясняется необходимостью оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. В том числе в результате охватившей мир пандемии. Об этом корреспонденту ИД «Беларусь сегодня» рассказал директор предприятия Анатолий Достанко:
– Работать с ковидными пациентами мы начали еще в марте прошлого года, хотя тогда речь шла лишь об обеспечении их самоизоляции. При необходимости водитель, к примеру, скорой помощи в целях безопасности экипирован так же, как медперсонал: защитный костюм, перчатки, маска, бахилы. После выполнения заказа машина проходит санитарную обработку на санстанции, расположенной по соседству.
Особенно увеличилось количество транспорта, выделяемого медицинским учреждениям для взятия, к примеру, анализов у больных на дому. Это поначалу привело к нехватке водителей. Однако по решению Мингорисполкома 50 специалистов были переведены на предприятие с ГП «Минсктранс», что позволило устранить кадровый дефицит. Своевременно и в полном объеме выполнять заявки медиков позволяет и то, что предназначенный для них автотранспорт своевременно обновляется, средний возраст машины составляет всего 4,5 года. На высоте и квалификация водителей, и ремонтная служба предприятия, где трудятся более 80 специалистов разного профиля.
Успешно выдержать нынешние серьезные испытания коллективу «Минсксанавтотранса» помогают славные традиции: в этом году предприятию по оказанию транспортных услуг медикам и их пациентам исполнится 50 лет.
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Ежедневно в столице выезжает на линию до 550 машин медицинской и скорой медицинской помощи КУП «Минсксанавтотранс»
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Фото: Александр КУШНЕР