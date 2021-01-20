Ежедневно в столице выезжает на линию до 550 машин медицинской и скорой медицинской помощи КУП «Минсксанавтотранс»

Особенно увеличилось количество транспорта, выделяемого медицинским учреждениям для взятия, к примеру, анализов у больных на дому. Это поначалу привело к нехватке водителей. Однако по решению Мингорисполкома 50 специалистов были переведены на предприятие с ГП «Минсктранс», что позволило устранить кадровый дефицит. Своевременно и в полном объеме выполнять заявки медиков позволяет и то, что предназначенный для них автотранспорт своевременно обновляется, средний возраст машины составляет всего 4,5 года. На высоте и квалификация водителей, и ремонтная служба предприятия, где трудятся более 80 специалистов разного профиля.Успешно выдержать нынешние серьезные испытания коллективу «Минсксанавтотранса» помогают славные традиции: в этом году предприятию по оказанию транспортных услуг медикам и их пациентам исполнится 50 лет.