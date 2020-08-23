Эйсмонт: весь день Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце Независимости, контролировал обстановку

Весь сегодняшний день с самого утра Президент Беларуси Александр Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку. Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
"В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило не на долго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении", - отметила пресс-секретарь.
По ее словам, после этого Президент вызвал вертолет, облетел город. "С высоты посмотрел на так называемый митинг. Также контролировал обстановку. Вернувшись скоро во Дворце Независимости, первым делом Президент поблагодарил ребят - тех, кто защищал Дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил и их", - сказала Наталья Эйсмонт.
"Как и обещал Президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы. И дети его также были с ним. На кадрах можно увидеть его младшего сына", - добавила пресс-секретарь.