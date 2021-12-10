Эйсмонт: в ближайших планах – большой разговор Главы государства с журналистом Владимиром Соловьевым

Серия интервью Главы государства с зарубежными журналистами продолжится. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт на VIII Форуме молодых журналистов "Традиционные и новые медиа: вызовы и возможности":

– Мы пригласили на большой разговор с Главой государства российского журналиста Владимира Рудольфовича Соловьева. У нас полностью совпадают позиции по поводу того, когда это должно произойти. Уверена, это будет очень интересный разговор.

Наталья Эйсмонт также рассказала, что количество запросов на интервью с Главой государства не уменьшается:

– Стопка запросов, которая лежит на моем столе, только увеличивается. И западные СМИ, и российские – все хотят побеседовать с Президентом.

Пресс-секретарь добавила, что помимо большого разговора с Владимиром Соловьевым в ближайшее время запланирована встреча Президента с молодыми талантливыми журналистами.