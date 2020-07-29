Эйсмонт: существенный сегмент белорусского интернета используется для раскачивания ситуации в стране

Существенный сегмент белорусского интернета используется для раскачивания ситуации в стране. Об этом заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

- В стране выборная кампания, впереди десять дней агитации - обстановка уже горячая. Или это не в стране она горячая, а лишь на страницах социальных сетей? - задался вопросом Иван Эйсмонт. - Нет сомнений, что сейчас существенный сегмент белорусского интернета используется на раскачивание ситуации, какой бы невинный вид ни делали люди, этим занимающиеся.

По словам председателя Белтелерадиокомпании, сейчас многие эксперты анализируют происходящие в стране события и отмечают, что существующие проблемы в информационном пространстве раздуваются в разы, чтобы люди жили только ими, а реальные факты искажаются.

- Людям внушается, что так, как они живут, это очень плохо, власти - негодяи, которые им не дают жизни. Во всех проблемах обвиняется власть, а основная часть вины возлагается, естественно, на главу государства. Вместо механизмов решения проблем предлагаются обещания общими фразами: будем жить, как в развитых странах Европы, - добавил Иван Эйсмонт.

Он обратил внимание, что предвыборные речи некоторых кандидатов просто пропитаны неправдой, что не раз демонстрировали в телеэфире.

- Расчет только на эмоции. Всех, кто задает конкретные вопросы об управлении государством, решении проблем, называют провокаторами и пытаются от них избавиться, - резюмировал председатель Белтелерадиокомпании.