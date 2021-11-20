Эйсмонт: сигналы были поданы – и звонки состоялись

О том, как организовывались известные телефонные разговоры Президента Беларуси и канцлера Германии, продолжавшиеся почти час и 40 минут соответственно, рассказала в прямой трансляции «Главный. Тур» LIVE пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь сообщила:

- Что касается организации этих телефонных звонков, я процитирую Президента, он вчера рассказывал об этом представителям Би-би-си, которых также интересовали эти звонки. Вы помните, что двум разговорам с нашим Президентом предшествовали разговоры канцлера Германии с Президентом Российской Федерации. И тогда Владимир Владимирович Путин абсолютно четко дал понять, что разговаривать нужно с Минском, разговаривать нужно с Лукашенко, который действительно держит эту ситуацию под контролем, знает ее. Именно с ним нужно решать все эти вопросы. После чего, я так понимаю, была легкая заминка. Тогда Президент Российской Федерации позвонил нашему Президенту, обозначил это стремление говорить о том, что происходит, искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Наталья Эйсмонт отметила, что понимание необходимости двигаться в конструктивном направлении было у всех. И добавила:

- Сигналы были поданы - и состоялись эти телефонные звонки. Никакой конспирологии, все абсолютно нормально в техническом плане происходило.

При этом пресс-секретарь Президента добавила:

- Мы понимаем, что несмотря на критику, которая просто полилась шквалом на канцлера Германии, она - один из немногих политиков ЕС, кто реально стремится хоть что-то сделать для разрешения этого кризиса. Другое дело, что ее блокируют.