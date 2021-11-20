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  2. Эйсмонт: с любой оппозицией Президент готов общаться. С предателями – нет

Эйсмонт: с любой оппозицией Президент готов общаться. С предателями – нет

С любой оппозицией Президент готов общаться. С предателями - нет. Об этом в прямой трансляции «Главный. Тур» LIVE заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

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Отвечая на вопрос журналиста Игоря Тура о возможностях диалога Главы государства с политическими оппонентами, Наталья Эйсмонт подчеркнула:

– Этот вопрос вчера журналисты Би-би-си также задавали Президенту. Приоткрою эксклюзив и процитирую то, что ответил Глава белорусского государства. Президент сказал, что с людьми, имеющими любую точку зрения, но которые живут в стране, понимают ситуацию, за страну, настроены патриотично, мы будем разговаривать. С любой оппозицией. С предателями – нет.

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