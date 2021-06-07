Пресс-секретарь Главы белорусского государства Наталья Эйсмонт прокомментировала недавние заявления Президента Польши о собственных "дипломатических усилиях" для освобождения трех представителей незарегистрированного Союза поляков, сообщает БЕЛТА.
"В этой истории, действительно, остаются существенные недоговоренности, и поэтому завесу тайны нужно приоткрыть. В том числе и для того, чтобы одни люди не приписывали себе заслуги других. Помните разговор Президента Беларуси с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым? Он состоялся в середине апреля. Так вот, вопрос освобождения некоторых деятелей белорусского Союза поляков обсуждался именно тогда. И именно Нурсултан Абишевич за них просил, после чего было принято данное решение. А вот на польском (языке. – Прим. БЕЛТА) этот вопрос Президент Беларуси не обсуждал ни с кем и никогда", – заявила Наталья Эйсмонт.
Фото: архив БЕЛТА
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Эйсмонт рассказала подробности освобождения представителей Союза поляков
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.