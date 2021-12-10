Эйсмонт рассказала, обзор какой прессы ежедневно готовится для Главы государства

На VIII Форуме молодых журналистов "Традиционные и новые медиа: вызовы и возможности" пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила, что первыми в обзор попадают самые обсуждаемые материалы, а затем те, которые могут составлять интерес для Президента:

– Находясь и работая достаточно близко с Главой государства, мы стараемся чувствовать, какая информация будет интересна и важна лично для него. То есть тема, которая, возможно, не получила широкого охвата, или мнение по интересующему вопросу, которое будет каким-то альтернативным или имеет какой-то новый оттенок, обязательно попадет в обзор.

Наталья Эйсмонт добавила: года два назад в обзоре для Главы государства появился отдельный раздел – социальные сети и мессенджеры.

– Да, это не классические СМИ, но они пользуются популярностью у населения, а значит, Президент должен знать, что там и кто там. Около 60–70 процентов обзора средств массовой информации для Главы государства состоит из критических материалов. На меня часто обижаются руководители ведущих телеканалов, газет, почему нас так мало в обзоре. Но вечерние итоговые новости у Главы государства обязательны к просмотру. Поэтому в первую очередь в обзоры попадает то, что не идет по телевизору. Присутствует в обзорах и региональная пресса. Но пока не в том объеме, в котором хотелось бы. Давайте нам информационные поводы, и в обзорах для Президента вас будет очень много, – обратилась к участникам форума пресс-секретарь.