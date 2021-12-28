Эйсмонт: прошедшие полтора года дали старт формированию в Беларуси настоящего гражданского общества

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Наталья Эйсмонт отметила, что во второй половине 2020-го – 2021-м году в стране сформировалось мощное патриотическое движение, появилось новое лицо белорусской журналистики, яркие молодые отечественные блогеры.– заявила пресс-секретарь.