Эйсмонт объяснила, почему Лукашенко в ковидном отделении приподнял маску

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт объяснила, почему Александр Лукашенко, находясь в ковидном отделении, приподнял маску. Ее слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".
Пресс-секретарь ответила на вопрос, почему Александр Лукашенко не всегда носит маску.
"Министр здравоохранения, главврач больницы и мы, сопровождающие лица, я в частности, пытались настойчиво Президенту в руки перчатки сунуть и просили его надеть те самые перчатки, просили быть в маске, в респираторе. Вы видели, в ковидном отделении Глава государства немножко приподнял эту маску. В реанимации ее надел. Глава государства в этом плане действует согласно тому принципу, который он обозначил для всей страны вчера: все должно быть добровольно", – сказала Наталья Эйсмонт.
Накануне Александр Лукашенко провел масштабное совещание по эпидситуации в стране, а 20 октября побывал в Минской областной клинической больнице, где лечат пациентов с COVID-19. Кроме того, белорусский лидер посетил РНПЦ, работающее по профилю онкологии, ведь коронавирус и борьба с ним не отменяют необходимость своевременной помощи при других заболеваниях. Глава государства продолжит посещать больницы, где лечат инфицированных коронавирусом пациентов. "Я могу проанонсировать дальнейшую работу Президента по этой теме. Он будет посещать больницы. Президент интересовался, интересуется и будет интересоваться этим вопросом", – подтвердила Наталья Эйсмонт.
Фото: БЕЛТА
Видео: "Беларусь 1"