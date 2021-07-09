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  2. Эйсмонт о внедрении системы телевизионных измерений: это крупное событие для телевизионного рынка, основа любого телевидения

Эйсмонт о внедрении системы телевизионных измерений: это крупное событие для телевизионного рынка, основа любого телевидения

Как повысить качество телевизионного контента и что уже сделано в этом направлении, в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» рассказал председатель Национальной государственной телекомпании Беларуси Иван Эйсмонт. 


Гость программы подчеркнул: как руководитель он старается делать максимально много и для компании, и для телевизионного рынка страны. 

– Государство нашей компании помогает ежегодно, этих средств хватает на то, чтобы производить в том количестве и качестве контент, который мы сейчас видим. Но тем не менее нужно увеличивать количество и улучшать качество собственного контента. Для этого нужны не только деньги, но еще люди и идеи, – отметил Иван Эйсмонт. 

Он поделился, что совместно с коллегами из других белорусских каналов была внедрена система телевизионных измерений со штампом качества британской компании Kantar. 

– Это крупное событие для телевизионного рынка, основа любого телевидения. Система важна и для рекламодателей: им нужно понимать, сколько людей нас смотрит, какова аудитория и как долго она за нами наблюдает. Она уже работает около трех недель. Система телевизионных измерений говорит о том, что белорусские каналы стали популярнее у зрителей. Особенно это касается общественно-политического контента. Новостные и аналитические передачи занимают первые строчки рейтинга, опережая сериалы, – отметил руководитель и добавил, что это касается не только телевидения, но и интернета.

Руководитель также рассказал, что Белтелерадиокомпания объединилась с МРТК «Мир» в Беларуси и телекомпанией СТВ и создала компанию по продаже рекламы на своих телеканалах. Предполагается, что в рамках этого взаимодействия будет получен дополнительный доход. 

– Привлечение прибыли в наши компании позволит улучшить материально-техническую базу, создавать больше ярких проектов и повышать заработную плату нашим сотрудникам, –добавил Эйсмонт. 

Фото из архива БЕЛТА
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