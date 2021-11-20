Эйсмонт: интерес мировых СМИ к Президенту Беларуси колоссальный

В настоящее время имеется порядка четырех десятков запросов на интервью с Президентом Беларуси от СМИ из различных регионов мира. Об этом в прямой трансляции «Главный. Тур» LIVE рассказала пресс-секретарь Главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

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- Не могу не отметить просто колоссальный интерес, - сообщила Наталья Эйсмонт. - Порядка четырех десятков запросов на сегодняшний день лежит в папке у меня на столе во Дворце Независимости - запросов на интервью с Президентом. Западные (СМИ. - Прим. авт.), арабский мир, да в принципе все регионы.

Пресс-секретарь Президента также добавила:

- Отдельно хочу сказать: мы понимаем прекрасно, что достаточно давно Президент не разговаривал с крупными федеральными российскими СМИ. Мы это прекрасно понимаем и слышим сигналы и Владимира Рудольфовича Соловьева, и Дмитрия Константиновича Киселева. Планируем такое крупное интервью на конец года: поговорить с нашими российскими друзьями, коллегами, подвести итоги неплохого в плане интеграции года будет очень хорошо. Поэтому я для себя сейчас ставлю задачу (интерес к Президенту огромный просто) пытаться в плотном графике Президенту хотя бы раз в неделю находить какое-то небольшое окошко, чтобы этот интерес удовлетворять и организовывать хотя бы краткий разговор с кем-то из зарубежных СМИ.