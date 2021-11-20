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  2. Эйсмонт: ежедневное присутствие Главы государства в медиа – это отчет Президента перед своим народом

Эйсмонт: ежедневное присутствие Главы государства в медиа – это отчет Президента перед своим народом

Ежедневное присутствие Главы государства в медиа - это отчет Президента перед своим народом. Об этом в ходе сегодняшней прямой трансляции «Главный. Тур» LIVE рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Отмечая, что Президент на белорусских экранах появляется ежедневно, Наталья Эйсмонт пояснила:

- И это не для пиара. Это реально отчет Президента - и не только Президента, но и его подчиненных - перед народом. Что касается самой повестки и особенно графика - в целом он выстраивается с учетом возникающих вызовов, с учетом тактики и стратегии, каких-либо стратегических вопросов. Сегодня не только граница в повестке дня. Совсем недавно Президент обозначил четыре основных направления, по которым ведется работа и которым уделяется внимание. Это ситуация на границе, в первую очередь. Это пандемия. Это санкции. И это уборочная кампания.

Пресс-секретарь уточнила:

- Что касается ситуации на границе, это постоянные доклады Президенту. Он все держит под контролем. График работы, как обычно: 24 на 7.

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