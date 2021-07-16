Спустя восемь месяцев простоя Эйфелева башня в Париже снова готова принимать гостей. Об этом сообщает издание Le Figaro.
До 20 июля достопримечательность будет работать для всех посетителей, а с 21 июля вход будет доступен только вакцинированным гостям.
В течение последних трех недель руководство башни тестировало лифты на безопасность и надежность. К работе приступили 350 человек, которые ранее, в связи с эпидемиологической остановкой, были отправлены в вынужденный отпуск.
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Эйфелева башня с 16 июля вновь откроется для посетителей
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