Сегодня в облисполкоме состоялась прямая линия помощника Президента – инспектора по Минской области Игоря Евсеева.
Фото: архив БЕЛТА
Вопросов было немного, но для звонивших они важные. Виктор Лысенок интересовался, когда можно ждать отвязку транспортного налога от процедуры техосмотра автомобилей. А еще хотел узнать, есть ли возможность возобновить захоронение на Тарасовском кладбище. Игорь Владимирович пояснил: над первым вопросом работают уже давно, на законодательном уровне рассматриваются разные варианты решения этой задачи, а второй будет обсуждаться с местной властью.
Требует и детальной проработки ситуация, которую озвучил председатель одного из кооперативов по газификации из Копыльского района. Довольна преобразованиями Червеня к областным «Дажынкам» одна из его жительниц. Только после прокладки коммуникаций возле ее дома работники "Белтелекома" оставили дорогу, на ее взгляд, не совсем аккуратной. Эта проблема тоже будет решена в ближайшее время.
Снижение обращений на прямые линии Игорь Евсеев объясняет следующим:
– Много волнующих людей вопросов по части инфраструктуры удалось снять при подготовке к областным «Дажынкам». Сегодня мы это видим на примере Червеня. Должны развиваться не только большие города, но и регионы – Глава государства поставил такую задачу. Власть на местах слышит людей. Где не удается решить проблему своими силами, подключаемся мы. Для этого и создан институт помощников Президента. Люди звонят и приходят на приемы не только с жалобами, но и с инициативами, предложениями, благодарностями. Это дорогого стоит.
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Евсеев: должны развиваться не только большие города, но и регионы
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