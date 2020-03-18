"Евровидение", которое должно было состояться 12—16 мая в Роттердаме, отменили из-за ситуации с коронавирусом. Об этом информировали организаторы мероприятия, пишет ТАСС.
© EPA-EFE/ROBIN UTRECHT
"Конкурс "Евровидение-2020", который планировали провести в концертном зале Ahoy в Роттердаме 12, 14 и 16 мая, отменен, — сообщается в пресс-релизе. — Принимая во внимание меры, введенные голландскими властями и властями других государств, Европейский вещательный союз решил, что мероприятие не может быть проведено".
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"Евровидение" отменили
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