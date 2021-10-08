"Евровидение-2022" пройдет в Турине

Международный песенный конкурс "Евровидение" в следующем году пройдет в Турине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство ANSA.
По актуальной информации ANSA, руководство государственной итальянской радиотелевизионной корпорации RAI скоро сделает официальное заявление об этом. Известно, что кандидатура Турина уже утверждена. Помимо административного центра северной области Пьемонт на проведение престижного конкурса, в котором принимают участие музыканты и вокалисты со всей Европы, претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро. Италия получила право принимать "Евровидение" после победы группы Maneskin. Эта победа страны стала 3-й в истории конкурса и первой с 1990 года.
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