Евросоюз планирует ввести ограничения на въезд из США и некоторых других стран

Европейский союз сегодня начал процедуру удаления США из перечня государств, граждане которых могут въезжать на территорию объединения без дополнительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом информирует Reuters со ссылкой на евродипломатов.
Один из дипломатов рассказал Reuters, что исключить из списка могут и такие страны, как Израиль, Черногория, Ливан, Северная Македония и непризнанное Косово.
Как пояснили источники агентства и двое официальных лиц, решение о введении новых ограничений на поездки в ЕС для иностранцев будет окончательно принято 30 августа, если ни у одной из стран ЕС не будет возражений.