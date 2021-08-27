Евросоюз планирует ввести ограничения на въезд из США и некоторых других стран

Один из дипломатов рассказал Reuters, что исключить из списка могут и такие страны, как Израиль, Черногория, Ливан, Северная Македония и непризнанное Косово.Как пояснили источники агентства и двое официальных лиц, решение о введении новых ограничений на поездки в ЕС для иностранцев будет окончательно принято 30 августа, если ни у одной из стран ЕС не будет возражений.