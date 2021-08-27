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  2. Евросоюз планирует ввести ограничения на въезд из США и некоторых других стран

Евросоюз планирует ввести ограничения на въезд из США и некоторых других стран

Европейский союз сегодня начал процедуру удаления США из перечня государств, граждане которых могут въезжать на территорию объединения без дополнительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом информирует Reuters со ссылкой на евродипломатов.


Один из дипломатов рассказал Reuters, что исключить из списка могут и такие страны, как Израиль, Черногория, Ливан, Северная Македония и непризнанное Косово.

Как пояснили источники агентства и двое официальных лиц, решение о введении новых ограничений на поездки в ЕС для иностранцев будет окончательно принято 30 августа, если ни у одной из стран ЕС не будет возражений. 
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Фото: РЕЙТЕР
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