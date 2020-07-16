Совет Евросоюза сократил перечень не входящих в сообщество стран, с которыми государства ЕС могут открыть границы, с 14 до 12. Из списка убрали Сербию и Черногорию. Об этом сообщается в размещенном 16 июля заявлении Совета ЕС, пишет ТАСС.
С 16 июля странам ЕС разрешается последовательно отменять ограничения на поездки для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии, Уругвая.
В список также условно внесена 13-я страна – Китай. Открыть с ним границы могут, только если Пекин будет пускать граждан ЕС к себе. Таким образом, из первой редакции перечня безопасных стран, утвержденной 30 июня, изъяты Сербия и Черногория.
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Евросоюз не откроет границы с Сербией и Черногорией из-за коронавируса
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