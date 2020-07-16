Евросоюз не откроет границы с Сербией и Черногорией из-за коронавируса

С 16 июля странам ЕС разрешается последовательно отменять ограничения на поездки для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии, Уругвая.В список также условно внесена 13-я страна – Китай. Открыть с ним границы могут, только если Пекин будет пускать граждан ЕС к себе. Таким образом, из первой редакции перечня безопасных стран, утвержденной 30 июня, изъяты Сербия и Черногория.