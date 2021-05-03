Рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран планируют согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня, сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС, подчеркнув, что точная дата начала действия рекомендаций еще неизвестна, ее определит Совет ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, кто к этому времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты. Также предполагается, что первыми разрешение на въезд могут получить жители Израиля: в государстве добились больших успехов в вакцинации населения.
Он также отметил, что вопрос открытия границ с такими странами, как Великобритания и США, еще обсуждается. Решение будет зависеть и от того, принимают ли они граждан стран Евросоюза.
– В этом вопросе также будет учитываться принцип взаимности, – обозначил европейский представитель.
В понедельник Еврокомиссия обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Им предусмотрено разрешение на въезд на территорию Евросоюза всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также смогут сами разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.
Фото: pixabay.com
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Евросоюз может отменить ограничения на въезд в июне
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