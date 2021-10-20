Европу накрывает новая волна коронавируса

Сразу в нескольких европейских странах фиксируется резкий скачок заболеваемости коронавирусом. В отдельных государствах наблюдаются самые высокие показатели смертности за все время пандемии. Власти вынуждены снова вводить карантинные меры и стимулировать население вакцинироваться, сообщает ВВС.
19 октября Правительство России предложило объявить во всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, чтобы остановить распространение пандемии. Впервые за последнее время новые ограничения введены в Москве: с 25 октября до 25 февраля власти рекомендовали оставаться дома непривитым москвичам старше 60 лет и жителям, которые страдают хроническими заболеваниями.
В течение последнего месяца число заражений коронавирусной инфекцией в России выросло на 70%, при этом практически каждый день фиксируется новый максимум случаев заражения и смертей. К примеру, 19 октября сообщалось о 33,7 тыс. заболевших COVID-19 за сутки, от последствий коронавируса скончались 1015 человек. Такие показатели власти страны связывают с недостаточной вакцинацией. По подсчетам агентства Reuters, в стране было сделано 98,7 млн прививок, но учитывая то, что для полной иммунизации необходимы две дозы, это означает, что вакцинировано только 34,2% жителей России.
В Украине, где доля вакцинированных еще меньше (частичную иммунизацию здесь прошли около 19% населения, а полную – около 15%), также наблюдается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации. 19 октября здесь было зафиксировано 538 смертей – наибольшее число за время пандемии, выявлено 15,5 тыс. новых случаев заболевания. В нескольких регионах страны, отнесенных к красным зонам, введены серьезные ограничения.
Резко осложнилась ситуация и в Латвии. Власти этой страны вводят жесткий локдаун с 21 октября по 15 ноября: закрываются все магазины, кроме самых необходимых, рестораны, школы и развлекательные заведения; вводится комендантский час с 20:00 до 05:00. Это связано с тем, что по числу заболевших на каждые 10 тыс. жителей Латвия сейчас занимает второе место в Евросоюзе, при этом за предыдущую неделю заболеваемость подскочила на 49%. Иммунизацию прошли только около 54% взрослого населения, притом что средний показатель по ЕС составляет 74%.
Рекордная смертность зафиксирована в Румынии. Система здравоохранения не справляется с нагрузкой, в реанимационных отделениях нет мест. В Польше число новых случаев выросло на 85% по сравнению с предыдущей неделей. В Нидерландах недельная заболеваемость увеличилась на 44%.
В Великобритании, где отменены практически все карантинные меры внутри страны, уже 7-й день подряд число заболевших превышает 40 тысяч. 19 октября также зарегистрированы 223 летальных исхода – это самый высокий показатель с марта. Власти предупреждают, что страну "ждет трудная зима", и обещают в случае необходимости снова ввести некоторые ограничения.
Ранее сообщалось, что в Великобритании появилась и уже активно распространяется новая опасная мутация коронавируса – AY.4.2. Речь идет о вариации дельта-штамма, которая обладает гораздо большей заразностью, чем первоначальный вариант.
Фото из архива БЕЛТА