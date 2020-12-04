Туристы, посетившие в Исландию, смогут не уходить в карантин и не проводить тестирование, однако для этого нужно доказать, что они уже болели коронавирусом и вылечились, пишет РИА Новости.
В данный момент действуют меры, согласно которым граждане третьих стран, прибывшие в Исландию, помещаются в изоляцию на две недели или проходят проверку на границе (у туристов берут два теста, в промежутке между которыми он находится в карантине). Также туристы должны зарегистрироваться на сайте covid.is.
С 10 декабря текущего года путешественники, которые уже перенесли COVID-19, смогут въехать без карантина. Однако данное послабление затрагивает исключительно граждан государств Европы (точнее – стран ЕС или ЕЭЗ). Подтвердить, что турист переболел и окончательно вылечился от коронавируса, можно, предоставив положительный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 / COVID-19, полученный не менее 14 дней назад.
Необходимо показать и тест на антитела, который должен быть получен в европейской лаборатории или подтвержден в эпидемиологических службах Исландии. При этом экспресс-тесты или выборочные анализы (e.RDT), которые измеряют антигены или антитела, не считаются действительными.
Фото: pixabay.com
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Европейцы, переболевшие коронавирусом, смогут посетить Исландию без тестов и карантина
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