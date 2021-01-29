Европейские страны закрывают границы из-за новых штаммов коронавируса

Страны Европы решили снова ввести ограничительные меры из-за распространения новых штаммов коронавируса, сообщает Euronews.
Правительство Португалии для блокировки распространения коронавируса вводит ограничения на выезд из страны граждан воздушным, и наземным транспортом. Решили и закрыть границу с Испанией. Изменения вступят в силу 29 января и будут действовать 14 дней. Ранее парламент республики продлил режим ЧП до 14 февраля.
Власти Португалии крайне обеспокоены тем, что последнее время в стране растут темпы распространения инфекции. Больше всего летальных исходов от COVID-19 и новых случаев инфицирования фиксируется в регионе Лиссабон и Вале-ду-Тежу. Там, по словам министра здравоохранения Марты Темидо, около 50% активных случаев атипичной пневмонии вызвано британским штаммом коронавируса.
Правительство Германии планирует ввести запрет на въезд в ФРГ туристов из государств, где выявляется много случаев заражения коронавирусом. Речь идет о Португалии, Великобритании, ЮАР и Бразилии. Исключения могут коснуться грузовых перевозок.
- По нашим предположениям, в обозримом будущем мы не можем ожидать решения на общеевропейском уровне, которое бы соответствовало нашим планам. Поэтому сейчас готовим меры на национальном уровне, - заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер.
О закрытии границ объявила и Норвегия. Въезд в страну будет разрешен только в случае наличия серьезных оснований. Власти сделали исключение для транспортировки товаров. Кроме того, въезд разрешат медицинским работникам, прибывающим из Швеции и Финляндии.
Лондон вводит обязательный карантин для прибывающих в Соединенное Королевство из Португалии, государств Южной Америки и ряда африканских стран. Гости должны будут находиться в гостиницах десять дней. Нарушителям грозит штраф. Цель - не допустить завоза в королевство новых и потенциально более опасных штаммов коронавируса. Подробный план власти обнародуют на следующей неделе.
Фото: pixabay.com
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Европейские страны закрывают границы из-за новых штаммов коронавируса
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